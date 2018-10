Tony levert Donny een streek in Expeditie Robinson

Expeditie JansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema's terug op Expeditie Robinson .

Wat viel er op?

Volledig scherm Dennis Jansen © montage Mark Reijntjes/foto Joost Hoving Tony, kapitein Tony, die eerst een individuele proef met Donny uitvecht (en wint!). Die pocht dat hij zich ‘een baas voelt’. Die dan een sterk team mag samenstellen als kamp Zuid en Noord worden samengevoegd. Die voor dat team nota bene Donny als eerste uitkiest (Hij verdient het’). Die vervolgens allerlei plannen smeedt om Donny eruit te stemmen. Die in die opzet slaagt en dan zegt: ‘Ik ga met Donny mee. Ik trek het niet meer. Ik ga ook van het eiland af’.



Totale verbazing bij de eilandbewoners en ergernis op het gezicht bij Dennis Weening, de presentator die repte van een ‘raar besluit’. Had Tony niet de eer aan zichzelf kunnen houden? ,,Dan had Donny gewoon door kunnen gaan.” En wat zei Tony? Dat hij ‘als kapitein alleen mensen wil hebben die er 100 procent voor gaan. Dat een zwakke schakel niet goed is.’



Dat was erg summier. Het vervelende van Expeditie Robinson: meer uitleg krijgen we niet in de uitzending. Dan ben je verplicht om naar Luuk Ikinks Eilandpraat (na Robinson) te kijken. Daar zitten –heel slim van RTL, blijf kijken! - de afvallers/vertrekkers die hun verhaal doen. Dat zou volgend jaar toch anders moeten. De tijd is gemakkelijk te winnen: kortere of minder reclameblokjes, want dat is de grootste ergernis van ons ER-kijkers.

Luuk Ikink kan weer aan de bak, want Tony is Donny wél een verklaring verschuldigd. Heimwee was zijn voornaamste tegenstander, zei de DJ in de aanloop naar Expeditie Robinson. Maar dáár hebben we hem al die afleveringen niet over gehoord. Heeft hij de beslissing op het allerallerallerlaatste moment genomen? Voorbedacht of op het laatste moment, Donny moet zich op z’n Robinsons gezegd flink genaaid voelen. Ik ben benieuwd hoe die twee kapiteins hun terugreis in het vliegtuig samen hebben beleefd…

Hoe is het met de honger?

Oké, we zitten pas in aflevering vijf, maar is er veel geklaag over honger? Nee. Even was er consternatie toen Kamp Zuid zijn vuursteen kwijt was en er dus niet gekookt kon worden, maar verder? Ik heb het idee dat er voorlopig genoeg eten voorhanden is. De uitputtingsslag moet dus nog komen. Wat we in huize Jansen wel betreuren: er is (nog) geen winnaarseiland. Dus ook geen douche en grote dinertafel met champagne, wijn, fruitsap, meloen, koffie, thee, chocolade, bier en wijn. Mooi vonden wij dat plaatje van een stel uitgelaten winnaars die zich na dagenlang amper voedsel eindelijk konden storten op allerlei lekkers en het glas konden heffen bij een ondergaande zon. Volgend jaar weer?

Wat zagen we in de proef?

Het begint eentonig te worden: de Onbekenden winnen alle proeven en hoeven niet naar de Eilandraad. Grote kans dus dat de eindwinnaar van Expeditie Robinson net als vorig jaar (Carlos) wederom een onbekende is. (Die dan natuurlijk allang niet meer onbekend is. Ik begrijp dat Carlos nog dagelijks wordt aangesproken over Expeditie Robinson). Ik begin nu ook een beetje te begrijpen waarom de Onbekenden wat weerstand krijgen tegen de BN’ers. Dat komt niet door de BN’ers zelf, maar door presentatoren Dennis Weening en Nicolette Kluijver. Zij noemen de BN’ers ook geregeld VIP’s. En dat is toch best een verschil.

Hoe erg was het gekonkel?

Donny Roelvink ligt er dus uit. Tot aan vanavond was ik ervan overtuigd dat hij ver zou komen. Een relaxte gozer zonder haantjesgedrag, met humor en relativeringsvermogen. Allemaal ingrediënten, zo was mijn theorie, om lang op het eiland te blijven. Pak de finalisten van de laatste jaren erbij. Carlos Platier en Kaj Gorgels vorig seizoen: normale jongens zonder kapsones. Daarvoor: Diorno (Dio) Braaf, Bertie Steur, Oscar Aerts, Thomas Dekker, Amara Onwuka, allemaal types die weinig ergernis opriepen. Theorie kan de prullenmand in. Overigens: nu Donny eruit ligt is mijn hoop voor de toekomst gevestigd op Roelvink senior. Dries moet volgend jaar in Expeditie Robinson. En dan ook graag de finale halen. Om het goede voorbeeld te geven aan zijn zoons Dave (in 2016 na negen afleveringen eruit) en Donny (na vijf weggestemd). En dan ook graag die gele zwembroek mee. Beetje kleur kunnen ze op het eiland altijd gebruiken.

Quote van de week

‘Het lijkt wel alsof ik met mijn ouders op vakantie ben’

Nienke Plas (32) zit met Johnny Kraaijkamp jr. (64) en Corry Konings (67) op Duivelseiland