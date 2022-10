Tooske en Jamai schrijven gratis sinterklaasboek

Presentatrice Tooske Ragas, moeder van vier kinderen en groot fan van Sinterklaas, is enorm enthousiast over haar deelname. “Ik vind het geweldig dat ik op deze manier een creatieve bijdrage mag leveren aan dit bijzondere en unieke kinderfeest.” Jamai laat weten dat hij het ‘erg leuk vindt om te ontdekken of het schrijven van kinderboeken hem past’.

Het sinterklaasboek van Tooske Ragas heeft als titel Koen in mijn schoen. De hoofdpersoon in dit verhaal is Madelief. Madelief ziet haar beste-alles-vriendje Koen met een verhuiswagen de straat uitrijden. Vanaf dat moment gelooft Madelief nergens meer in. Niet in kabouters, niet in de tandenfee en ook niet in marsmannetjes. Maar wél in de woorden van Sinterklaas, die haar op een idee brengen dat het begin is van een misschien wel iets te spannend avontuur. Het boek is geïllustreerd door de Nederlandse illustrator en vormgever Linda van den Berg.

Het sinterklaasboek van Jamai gaat over een ring met magische krachten. Doura en Thomas vinden in de sneeuw de ring van Sinterklaas. Die ring blijkt magische krachten te hebben. Maar kan Sint wel zonder die ring? Wat hebben voetballen, apenknuffels en Ozosnel met die ring te maken? En wat verandert er dankzij de ring allemaal in het leven van de eenzame Dennis? De tekeningen in het boek zijn gemaakt door Laura Re. Re is woonachtig en werkzaam in Rome.

De sinterklaasboeken zijn vanaf 15 november gratis te verkrijgen bij aankoop van aanbiedingen van Unilever bij de supermarktfilialen van PLUS, Deen, Hoogvliet, Poiesz en Jan Linders. Een derde auteur van de boekenreeks, wordt later bekend gemaakt.

Volledig scherm Het boek van Jamai heet Sint is zijn ring kwijt. © Unilever

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: