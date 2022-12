Top Gear-presentator in het ziekenhuis na ongeluk tijdens opnames

Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. ,,Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling en we zullen te zijner tijd meer details delen”, zegt een woordvoerder van de BBC.



Het is niet de eerste keer dat Flintoff, sinds 2019 een van de presentatoren van Top Gear, tijdens opnames is gecrasht. De oud-cricketspeler kreeg in september 2019 een ongeluk tijdens het filmen van een race. Toen raakte hij niet gewond.



Voormalig Top Gear-presentator Richard Hammond had in 2006 minder geluk. Hij kreeg tijdens een proefrit in een raketauto een ongeluk en lag daarna enkele weken in coma.