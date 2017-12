Topdirigent op non-actief na nieuwe beschuldigingen misbruik kinderen

Jan Smit komt niet in de buurt van tv-koningin Linda de Mol

3 december De zaterdagavond op tv is van Linda de Mol. Met 1,9 miljoen kijkers voor haar programma Oh Wat Een Jaar zit ze fier op haar troon als tv-koningin. Jan Smit mag zich voorlopig zelfs geen kroonprins noemen. Zijn programma Sorry Voor Alles is slechts op plek 14 terug te vinden in de kijkcijferlijst met 624.000 kijkers.