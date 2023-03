Topje van actrice Hunter Schafer is meest besproken bij de Oscars: dit is het idee erachter

met foto'sVorig jaar was het de klap van Will Smith, dit jaar is de afterparty-outfit van actrice Hunter Schafer het meest besproken element van de Oscars. Een tweet met haar foto kreeg van alle Twitter-berichten over het feest de afgelopen dagen de meeste likes. Wat is de gedachte achter de opvallende top?

Wie is Hunter Schafer?

De 24-jarige Hunter Schafer is een Amerikaans model en actrice, vooral bekend van haar rol in de HBO-hitserie Euphoria. Als model werkte ze met de grootste modemerken, waaronder Prada en Gucci. Het tijdschrift Time riep haar in 2021 uit tot een van de ‘leiders’ die als cultureel fenomeen hun stempel op de toekomst drukken en ‘zeker geschiedenis gaan schrijven’.

Meest besproken?

Schafer verscheen bij de afterparty van de Oscars met om haar bovenlichaam alleen een topje in de vorm van een veer. Een foto van de outfit kreeg ruim 282.000 likes op Twitter, meer dan alle andere tweets met de hashtag #Oscars dit jaar. Haar eigen post op Instagram verzamelde 2,4 miljoen likes en CNN kiest het ensemble als opvallendste outfit van de week. ‘Hunter Schafer ontpopt zich tot een van Hollywoods spannendste en best geklede jonge sterren en haar optreden bij de Oscars bewijst dat’, oordeelt Elle.

Het was geen echte veer

De look is een creatie van het oorspronkelijk Belgische modehuis Ann Demeulemeester, ontworpen door de nieuwe creatief directeur Ludovic de Saint Sernin. Slechts een week voor de Oscars presenteerde hij de veer-bh bij de Fashion Week in Parijs. Volgens de directeur kwamen er al aanvragen voor de Oscars binnen voordat sterren zijn creaties hadden gezien. Het is onduidelijk of ook Schafers mensen dit deden, maar mogelijk wist ze dus niet waar ze voor tekende. De top is geen echte veer: Schafers bh is gemaakt van leer en hout.



Lees door onder de foto

Hunter Schafer bij de afterparty van de Oscars.

Waarom een veer?

De top stelt een ganzenveer voor, het soort dat je vroeger in inkt doopte om mee te schrijven. Ontwerper De Saint Sernin begon en eindigde de modeshow in Parijs met de top, eerst in het zwart en daarna in het wit. Verenmotiefjes zijn al jaren favoriet bij het merk, maar hier zit meer achter.

Toen de naamgever van het merk vertrok, schreef ze haar naaste collega’s een brief. Met de top pakt de nieuwe directeur de veer op om een nieuw hoofdstuk te schrijven. ,,Een liefdesbrief aan Ann’’, zei hij. Demeulemeester is een grote naam als onderdeel van de Antwerpse Zes, een groep ontwerpers die in de jaren 80 afstudeerden in de Vlaamse stad en internationaal doorbrak. Veren zijn ook onderdeel van de vleugels die de nieuwe baas wil uitslaan.

De look ging in première bij de Fashion Week van Parijs.

Extra lading bij Hunter

De ganzenveer staat ook symbool voor het idee dat je zelf het verhaal van je leven schrijft. Dat past bij de stijl van Ann Demeulemeester en Ludovic de Saint Sernin, die allebei bekendstaan om kleding die geen rekening houdt met traditionele genderhokjes. Dat Hunter Schafer als transgender persoon juist met dit merk haar vrouwelijkheid viert op het grootste podium ter wereld, is volgens CNN betekenisvol.

De ontwerper zelf prijst de ‘moed’ van Schafer om de weinig verhullende top te dragen. Hij vindt het een groot ‘ding’ dat juist zij het deed. ,,Zij staat voor alles wat naar mijn mening tegenwoordig belangrijk is’’, zegt hij woensdag tegen Vogue.

Hunter Schafer viert haar vrouwelijkheid met de top van Ann Demeulemeester.

Haar stylist stopt ermee

De outfit krijgt ook extra lading omdat het mogelijk een van de laatste wapenfeiten is van Law Roach, de sterrenstylist van onder anderen Zendaya Coleman die ook Hunter bijstond voor de Oscars. Kort na het evenement kondigde hij aan ermee te stoppen. Hij houdt van mode, maar de branche draait volgens hem te veel om politieke spelletjes. Het zou kunnen gaan om een 1 aprilgrap, maar dat zou vroeg zijn.

De stylist van Hunter Schafer stopt ermee.

