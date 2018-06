Topmodel Candice Swanepoel bevallen van tweede kindje

Swanepoel, die in november nog een Victoria's Secret Fashion Show liep, verkondigde een maand later dat ze opnieuw in verwachting was. De bloedmooie blondine, die goed bevriend is met het Friese topmodel Doutzen Kroes, is verloofd met de Braziliaan Hermann Nicoli. Hun oudste zoon Anacã is 20 maanden oud.