Topmodel Romee Strijd zwanger van eerste kindje

Strijd vertelt in haar post openhartig over PCOS, de diagnose die ze twee jaar geleden kreeg nadat ze al ruim zeven jaar niet meer menstrueerde. Het nieuws van de artsen kwam aan als een mokerslag, vooral omdat de blondine een sterke kinderwens had met haar vriend Laurens. De angst dat ze nooit kinderen zou kunnen krijgen werd door de diagnose steeds groter.



De 24-jarige Strijd besloot meer onderzoek te doen naar PCOS en kwam tot de conclusie dat ze niet ‘de typische variant’ had. Door haar drukke bestaan als model voor onder meer Victoria's Secret, het vele reizen en haar strenge eetgewoontes ervoer haar lichaam veel stress. Strijd gooide haar leven om door minder intensief te trainen, vaker te eten wat ze lekker vindt en naar haar lichaam te luisteren als ze toe was aan rust.



Toen Strijd ook nog eens een woning in Nederland vond, waardoor ze meer tijd met haar familie kon doorbrengen, kreeg ze veel meer rust in haar leven. En alle aanpassingen in haar leven bleken ook nog eens zijn vruchten af te werpen: ze kreeg haar menstruatie weer terug. ‘Ik ben zo blij en dankbaar om te zeggen dat ik afgelopen november mijn menstruatie terugkreeg en dat we binnenkort een gezin van drie zijn!’, schrijft het dolgelukkige model, die vrouwen in dezelfde situatie een warm hart toedraagt. ‘Geloof in jezelf!’



Wanneer de kleine spruit wordt verwacht is vooralsnog niet bekend.