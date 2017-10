'Topsporter' Mattie Valk gaat tot het uiterste

Mattie gaat zeven dagen met langebaanschaatser Antoinette de Jong op pad, want zij heeft hem uitgedaagd om mee te doen. De eerste stop is niet de schaatsbaan, maar een goed potje fietsen. Het is van belang om te weten hoe het is gesteld met Matties conditie. Valk gaat helemaal tot het uiterste, want hij moet er steeds een tandje bijzetten. Hoe zit het met zijn maximale vermogen? Komt het in de buurt van de topschaatsers of heeft Mattie nog een hoop te verbeteren?