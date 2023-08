Tortelduifjes Jutta Leerdam en Jake Paul genieten van Hollandse lekkernij in Laren

met foto'sJutta Leerdam mag dan de hele wereld over reizen, Hollandse lekkernijen blijken toch hoog op het lijstje van de 24-jarige schaatsster te staan. Ze werd donderdag met haar Amerikaanse vriend en bokser Jake Paul (26) in Laren gespot, waar de tortelduifjes genoten van een bezoek aan een poffertjeskraam.

Jutta en Jake zoeken elkaar geregeld op. Was de topschaatsster eerder nog bij haar vriend in Amerika, deze week is Jake weer in Nederland. En bij een tripje aan het thuisland van zijn vriendin hoort natuurlijk ook het ontdekken van typisch Hollandse gerechten. Het lijkt er dus sterk op dat er donderdag poffertjes op het menu stonden.

Op de beelden is Jutta, gehuld in een zwarte, lange jurk met spaghettibandjes en een zonnebril op haar hoofd, te zien in een poffertjeszaak in Laren. Jake Paul staat naast haar en draagt een grijs shirt. Op een andere foto zijn de twee zoenend op de gevoelige plaat vastgelegd. Het stel werd vergezeld door kunstenaar Joseph Klibansky en twee beveiligers.

Volledig scherm Jutta Leerdam en Jake Paul in Laren © Casper Bunschoten

Gefascineerd

Jutta deelde eerder deze week al beelden waarop te zien was dat Jake op bezoek was tijdens een van haar trainingen in Thialf. De bokser verbaasde zich over het niveau en de snelheden die werden gereden. ‘Jake is zo gefascineerd’, schreef Leerdam in haar Instagram Story, gevolgd door een lachende emoticon en een hartje.

In april bevestigde Jutta middels enkele romantische kiekjes op Instagram een relatie te hebben met Jake Paul. De twee waren eerder al gespot door paparazzi en zelfs de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ berichtte over haar liefdesleven.



Jutta en Paul leerden elkaar kennen via Instagram. Zijn management en hijzelf stuurden Jutta een berichtje, omdat hij haar wilde uitnodigen voor zijn YouTubeshow BS w/ Jake Paul. Jutta negeerde hem eerst . Hij moest vooral geen hoop krijgen op iets romantisch. ,,Toen we elkaar gingen volgen, vroegen mensen of we aan het daten waren. Mijn antwoord was: ‘Nooit. Nooit’”.

Volledig scherm Jutta Leerdam en Jake Paul in Laren. © Casper Bunschoten

