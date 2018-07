Trapeze-act America's Got Talent gaat op pijnlijke wijze fout

Vergiftig­de Belgische zanger na maanden weer uit ziekenhuis

11:57 De in Wit-Rusland geboren Vlaamse zanger Andrei Lugovski (35), die de afgelopen zeven maanden in het ziekenhuis lag nadat hij was vergiftigd, is weer thuis. Volgens zijn familie heeft hij nog een lange revalidatie voor de boeg. ,,Zijn zicht is nog slecht en hij moet veel opnieuw leren'', vertelde zijn zus vandaag aan de Belgische zender VRT.