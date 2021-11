Travis Scott en organisatoren Astroworld aangeklaagd voor 2 miljard dollar

Begin deze maand brak er tijdens de show van Travis Scott op het Astroworld Festival paniek uit. Honderden festivalgangers raakten daarbij gewond, tien mensen lieten het leven . Volgens brandweercommandant Samuel Peña was er rond 21.00 uur sprake van paniek toen de menigte van zo’n 50.000 mensen plots massaal richting het podium bewoog, waardoor verschillende personen vertrappeld raakten. Travis Scott zou zijn optreden meerdere keren onderbroken hebben toen hij in de gaten kreeg dat fans in nood waren, maar dat kon de chaos niet stoppen.

Veiligheid op het spel

Zo’n 280 slachtoffers hebben zich nu verenigd onder advocaat Thomas Henry. Hij vraagt 2 miljard dollar schadevergoeding, omdat de organisatoren geen lessen getrokken hadden uit de editie van 2019, waarbij er ook vragen over de veiligheid waren. ‘De beklaagden zouden een buitensporige hoeveelheid geld verdienen aan dit evenement, maar toch kozen ze ervoor om er de kantjes vanaf te lopen, kosten te verminderen en daardoor de veiligheid van de festivalgangers op het spel te zetten’, klinkt het in de rechtbankdocumenten.

De advocaat van Travis Scott heeft ondertussen ook gereageerd op de nieuwe aanklacht. ,,Er wordt heel veel met de vingers gewezen - vooral door het stadsbestuur. Maar ze sturen tegenstrijdige berichten de wereld in en hebben al verschillende van hun originele statements weer ingetrokken. (...) Het werd vastgelegd in het ‘Operations Plan’ (het draaiboek, red.) dat alleen de festivaldirecteur en de producenten de autoriteit hadden om de show stil te leggen. En daar behoort niemand van het team van Travis toe. (...) Het onderzoek zou het vingerwijzen achter zich moeten laten, zodat we samen kunnen vaststellen wat er nu precies is gebeurd en hoe we kunnen voorkomen dat er in de toekomst nog eens zoiets gebeurd.”