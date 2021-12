Travis Scott in eerste interview na Astroworld-drama: ‘Ik heb er niets van gehoord’

Video Politie deelt beelden overval­lers Lil’ Kleine, rapper gooide horloge van een ton weg

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden gedeeld van de drie mannen die op 4 november Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine, overvielen. De 27-jarige Amsterdammer raakte daarbij een zeer kostbaar horloge kwijt. Al is niet helemaal duidelijk of de overvallers die buit hebben gemaakt, want Scholten gooide het horloge zelf weg.

8 december