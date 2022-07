Travis Scott onderbreekt concert nadat fans in metalen stellage klimmen

R. Kelly onder permanente bewaking ter voorkoming zelfmoord

R. Kelly staat onder permanente bewaking in zijn cel in New York om te voorkomen dat de R&B-zanger zelfmoord pleegt. Dat laat zijn advocaat Jennifer Bonjean weten aan CNN. De 55-jarige artiest werd eerder deze week veroordeeld tot dertig jaar cel in de misbruikzaak in New York.

