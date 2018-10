Trijntje bezorgt Alain Clark flinke kippenvel in Beste Zangers

Alain Clark wist de voorgaande afleveringen hoge ogen te gooien met zijn optredens. Gisteravond was het zijn beurt om in het zonnetje te worden gezet door de andere artiesten. Onder meer Youtube-ster Davina Michelle en Lee Towers wisten Clark te raken met hun liedjes.



Maar de emoties kwamen pas echt los bij Clark toen Trijntje Oosterhuis op de bühne stond. Oosterhuis is al jaren fan van de 39-jarige zanger, maar koos een nummer dat zij nog niet kende: Onze Vriendschap. Het lied is speciaal gemaakt voor de film Oorlogsgeheimen. ,,Ik wist helemaal niet dat jij dat ooit geschreven had", bekende ze. ,,Ik vind dit nummer echt een hidden treasure.”



Al bij de eerste noten was de ontroering van Clarks gezicht af te lezen. De zanger sloot zijn ogen tussendoor om van het lied te genieten en zo nu en dan verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Na afloop was hij even stil. ,,Wauw”, begon hij. ,,Ik was een jong jochie met een droom en jij was Trijntje Oosterhuis. En nu zing jij een nummer van mij. Dankjewel, dankjewel.”