Trip naar Emmy's valt bijna in duigen voor Gordon: koeriersdienst raakt peperduur pak kwijt

Uren vol stress en nagelbijten voor Gordon. De zanger kreeg, net voordat hij wilde inpakken voor zijn tripje naar Amerika, te horen dat zijn speciaal op maat gemaakte smoking voor de Primetime Emmy Awards was zoekgeraakt bij een koeriersbedrijf. Zijn stylisten sprongen in de bres om de boel te redden.

De 51-jarige Gordon, net afgekickt van drank en drugs in een kliniek in Zuid-Afrika, stapte deze ochtend op het vliegtuig om de jaarlijkse Primetime Emmy Awards in Los Angeles bij te wonen. De Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn-zanger had een speciaal op maat gemaakte smoking laten maken zodat hij niet onder hoefde te doen voor de vele internationale sterren die straks in Los Angeles de revue passeren, zoals Kit Harington en Emilia Clarke, beide uit Game of Thrones.

Gierende banden

Gordons grootste nachtmerrie werd echter bijna werkelijkheid toen hij een vervelend bericht binnenkreeg van United Parcel Service (UPS). ‘Mijn pak was verdwenen, onvindbaar!’, vertelt hij geschrokken in zijn nieuwste Instagram-video. ,,Mijn stylingteam is vannacht naar Keulen gereden om daar mijn pak op het vliegveld uit de schappen te halen.”

De stylisten, die stellen een dergelijke fout ‘nog nooit te hebben meegemaakt’, stonden langer dan acht uur op het vliegveld en reden vervolgens met gierende banden naar Amsterdam om Gordon te verblijden met het goede nieuws. De zanger is dolblij dat zijn kostuum weer boven water is. ,,Het is gelukt! Het is een heel mooi pak, echt: hij is zó mooi”, jubelt de presentator terwijl hij een ‘sneak preview’ van de lichtblauwe smoking geeft.

Belangrijkste tv-prijzen

De Primetime Emmy Awards zijn de belangrijkste televisieprijzen van Amerika en worden deze zondag in het Microsoft Theater in Los Angeles uitgereikt. Er worden voornamelijk prijzen uitgereikt aan fictieve shows. Zo kan Carice van Houten naar huis gaan met een award voor haar bijrol als Melisandre in Game of Thrones.