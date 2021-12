Tristan Thompson wil zwangere ex het zwijgen opleggen

Tristan Thompson niet bepaald blij met het feit dat zijn voormalig personal trainer naar de pers is gestapt met het verhaal dat ze zwanger van hem is. De NBA-basketballer, en tevens vader van Khloé Kardashian’s dochter True, heeft de vrouw een spoedorder opgelegd via de rechtbank om niet verder publiekelijk over de zaak te spreken. Dit meldt Page Six.

De vrouw, genaamd Maralee Nichols, maakte eerder deze week bekend zwanger te zijn van Thompson’s baby, die verwekt zou zijn toen hij opnieuw samen was met Khloé Kardashian. De realityster werd tijdens hun relatie meerdere malen bedrogen door haar vriend maar vergaf hem zijn slippertjes keer op keer. Het is niet bekend of Kardashian en Thompson momenteel nog samen zijn.

Volgens de basketballer is Nichols alleen maar uit op bekendheid en geld. In het juridische stuk dat ingediend werd bij de rechtbank staat dat ‘Nichols niets anders wil dan faam verkrijgen over Thomspon’s rug’.

Het feit dat ze persoonlijke Snapchat berichten heeft gelekt zegt volgens Thompson genoeg. ,,Dit is een duidelijke poging om de heer Thompson in een slecht daglicht te stellen terwijl deze zaak ook buiten de pers opgelost had kunnen worden. Mevrouw Nichols heeft maar een doel voor ogen: zoveel mogelijk geld binnen harken.”

Thompson zegt schade te hebben opgelopen door de hele situatie en eist dat Nichols zijn advocatenkosten betaalt. Advocaten van de vrouw wilden niet reageren. Een rechter moet bepalen hoe de zaak nu verder gaat.

De basketballer heeft wel erkend seks te hebben gehad met Nichols ten tijde van zijn 30e verjaardag in maart. Khloé was niet aanwezig bij dat feestje en was thuis in Los Angeles met hun dochter True.