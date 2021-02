Trotse Rob Kemps grapt om 'doodenge' imitatie in TV Kantine: 'Het is niet mijn knapste versie’

miljoen kijkersEen persiflage van De Slimste Mens-winnaar Rob Kemps in het RTL 4-programma De TV Kantine heeft gisteren voor behoorlijk wat verbazing gezorgd. Ruim een miljoen mensen zagen de uitzending en talloze kijkers vroegen zich op sociale media af wat er met het gezicht van de carnavalsartiest was gebeurd. ‘Doodeng. Hier ga ik zeker een nachtmerrie van krijgen’, klonk het onder meer op Twitter. In een reactie laat Kemps weten supertrots te zijn. ,,Het is misschien niet mijn knapste versie, maar kom op: je zit in de TV Kantine! Dat is echt de hoogst haalbare eer.”

Carlo Boszhard en Irene Moors hadden de vierde aflevering van De TV Kantine in het teken gezet van de Slimste Mens, waarin quizmasters Philip Freriks en Maarten van Rossem en deelnemers Francis van Broekhuizen, Emma Wortelboer en Rob Kemps centraal stonden. Carlo Boszhard kreeg de lachers op zijn hand met zijn voortreffelijke imitatie van beide quizmasters en sloot De TV Kantine op geheel eigen wijze af met een muzikale ode aan het programma.

Over de imitatie van deelnemer Rob Kemps waren kijkers minder enthousiast. Vooral het uiterlijk van de goedlachse Snollebollekes-zanger deed menig wenkbrauw fronsen. ‘Wow! Ben ik de enige die Rob Kemps in De TV Kantine op Jigsaw uit de Saw films vind lijken?’, twittert een kijker. ‘OMG! Rob Kemps ziet er niet uit als Rob Kemps maar lijkt meer op een junk die net zijn laatste shot heeft genomen’, schrijft een ander. Weer een andere kijker vindt dat de acteur meer in de buurt komt van een ‘horrorclown’ of een ‘afgekeurde Thunderbird’.

‘Niet normaal zo goed’

Op Twitter, waar het programma gisteravond trending topic was, vonden veel kijkers dat de visagie een steek heeft laten vallen. ,,Het bewijst dat alleen een rood pak en piekhaar nog geen Kemps maakt. Wel jammer, want de rest is echt knap gedaan”, oordeelt kijker Sanne.

Over de rest van het programma was men wel louter positief. Zo ook over de persiflage van The Bridge, de bekendste misdaadserie uit Scandinavië. ‘Niet normaal zo goed, ik rol van de bank!’, twittert een fan van het programma. Veel kijkers delen zijn enthousiasme. ‘Ik moet echt veel te hard lachen om The Bridge’, schrijft een van hen.

In totaal zagen 1.096.000 kijkers hoe The Bridge en De Slimste Mens gisteren werden nagebootst. Daarmee staat de TV Kantine op de achtste plaats in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. TV Kantine moest programma’s als het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,49 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,62 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,4 miljoen), EenVandaag op NPO 1 (1,27 miljoen) en Dit was het nieuws op NPO 1 (1,17 miljoen) voor laten gaan.

Marble Mania

Ook Marble Mania op SBS6 passeerde de grens van een miljoen kijkers. Sinds de aftrap eind januari scoort het programma, waarin bekende Nederlanders de knikkerstrijd met elkaar aangaan, steeds boven de miljoen kijkers.

In Marble Mania nemen BN’ers het in verschillende teams tegen elkaar op in een knikkerwedstrijd. Het programma wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en het commentaar wordt verzorgd door Jack van Gelder.

