Trotse Tim showt zijn zwangere vriendin, Marieke zweeft in de ruimte

Ongegeneer­de vragen stellen aan BN’ers in nieuw TV-programma

14:11 Pas een maand geleden moest de NPO amusementsprogramma’s schrappen, terwijl BNNVara morgen begint met Celebrity Call Centre. Bekende Nederlanders gaan daar in gesprek met anonieme bellers over persoonlijke drama’s, actuele onderwerpen of luchtige dilemma’s. Waarom kan dit programma wel bij de publieke omroep? En wat krijgen we precies te zien?