Trouw tot het einde: Elizabeths corgi's en paard ook bij uitvaartplechtigheid

Soof 3 passeert op dag van uitkomen al de 100.000 bezoekers

Soof 3, het laatste deel in de trilogie over een vrouw en haar cateringbedrijf, is een groot succes. Al op de eerste officiële dag in de bioscoop kocht de 100.000ste bezoeker een kaartje voor de film. Daarom zijn de makers bekroond met een Gouden Film.

15 september