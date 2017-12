'Trouwen en kinderen, dat gaat ooit gebeuren'

videoZe zijn hét droomkoppel van Boer zoekt Vrouw in 2017: Herman en Fleur. Op zijn Franse boerderij praten ze over trouwen, kinderen en een bed and breakfast.

Het is net over zevenen als Herman Piet in zijn overall en laarzen stapt. In een Frans dorpje, 200 kilometer onder Parijs, houdt de zon zich nog schuil achter de wolken. Het ontbijt moet nog gemaakt worden, maar de jonge boer is benieuwd of er iets gebeurd is in dat ene hoekje van de stal links van het woonhuis.

Ja dus. De koeien Jara en Grenada hebben 's nachts gekalfd: de één een klein stiertje, de ander een kui, zoals ze een net geboren 'meisjeskoe' noemen. Dit is het boerenleven van Herman in het midden van Frankrijk. Op een rustieke plek tussen de A20 en een provinciale weg. Met 140 hectare land. Met 200 koeien, met - feestdag of niet - vroeg opstaan, twee pony's, twee paarden, honden op het erf, met tractoren, met de geur van modder, mest en vandaag miezer. Dit is het leven waar Fleur Verwaaij (23) vijftien maanden geleden instapte.

,,Maar het was niet helemaal vreemd voor mij", vertelt de Brabantse. Zij heeft zelf een paard, haar vader is vertegenwoordiger in tractorbanden. ,,Onze buren waren boeren. Ik weet nog dat we tijdens de logeerweek hier waren. De andere meiden moesten nieuwe werkkleding aanschaffen. Nou, ik had alles al, overalls, laarzen."

Nogal bleu

Het begon zoals het met Boer zoekt Vrouw al jaren gaat: met een oproep (van de boer) en een brief. ,,Die jonge boer, is dat niets voor jou, appte mijn vriendin. Helemaal naar Frankrijk, dat gaan we niet doen, dacht ik. Bovendien vond ik hem, eerlijk gezegd, nogal bleu", lacht Fleur, terwijl ze Herman aankijkt. De boer glimlacht terug. Hij heeft net zijn laarzen uitgetrokken, schenkt koffie en smeert roomboter op een sneetje Duivekater. ,,Noord-Hollandse specialiteit", voegt hij toe. Ietsje verder op tafel steekt een pak hagelslag uit een broodmandje. ,,We houden het Hollandse er ook wel in, hoor."

Boer Herman bleek helemaal niet zo bleu, althans wat spraakzaamheid betreft. ,,Weinig mensen in mijn omgeving zullen zeggen dat ik een stille ben", zegt hij. ,,Ik ben blij dat mijn vriendinnen hebben doorgezet, dat ik geschreven heb, want het klikte meteen. We hadden veel raakvlakken'', vertelt Fleur.

Ze zijn op dezelfde dag jarig: 6 oktober werd zij (en haar tweelingbroer) 23, hij 26 en haar vader 56. ,,Hebben we met z'n allen gevierd in Nederland."

Maar er is veel meer: affiniteit met de agrarische sector, sociaal, nuchter en, op z'n zachtst gezegd, niet bepaald ervaringsdeskundigen in de liefde. ,,We komen uit een doodnormaal gezin, maar blijkbaar moeten we wel met onze kop op tv om de liefde te ontdekken", grinnikt Herman. Noord-Holland en Brabant liggen al uit elkaar. ,,En deze afstand helemaal. We beseffen dat we elkaar zonder Boer zoekt Vrouw nooit tegengekomen zouden zijn."

Daarom spreekt het koppel zo aan bij het publiek: het verlangen naar de liefde van mensen die, zo zegt Fleur, 'zo op de achtergrond blijven'. ,,Nog nooit een relatie hebben gehad. In dit programma worden ze gehoord. Jij bent nu de persoon naar wie je keek, op wie je jaloers was. Jij kijkt nu lekker lui samen op de bank naar een filmpje. Of gaat samen uiteten of naar de supermarkt."

Dolgelukkig zijn de twee nog steeds, al maakte een langeafstandsrelatie het niet altijd even gemakkelijk. ,,Op deze manier verlang je ook meer naar elkaar. We zien elkaar elke maand, skypen en appen, maar willen natuurlijk het liefst bij elkaar zijn. Dat is essentieel in een relatie", zegt Herman. Fleur: ,,Elke keer afscheid nemen valt best zwaar. Daar ben ik niet zo goed in. Maar gelukkig is het maar zeven uur rijden. Toch hebben we geen haast. Kijk naar anderen die net een jaar verkering hebben. Zij gaan ook niet meteen samenwonen."

Brocante

Daarom is het nu nog even een paar dagen genieten. Van elkaar, van de vrijheid en de tijd, al moet Herman 'gewoon' aan de bak op de boerderij. ,,Met kerst waren we in Nederland en had ik vakantie", glimlacht hij. Fleur: ,,Maar we kunnen straks heus nog wel een keertje uiteten, een keertje bowlen of naar een brocante."

Plannen maken ze ook. Fleur zit in haar laatste jaar van de lerarenopleiding, staat als stagiair al voor de klas, maar banen als docente geschiedenis liggen niet voor het oprapen. En zonder eigen inkomen kan ze (nog) niet op de boerderij komen wonen, omdat er, zo zegt Herman, te weinig inkomsten zijn voor een extra kracht in het bedrijf. ,,Eerst ga ik in Nederland iets zoeken om te werken, maar de bedoeling is uiteindelijk om naar Frankrijk te gaan. Maar dan wil ik wel iets voor mezelf. Als docente wordt het moeilijk, maar ik denk na over een bed and breakfast. We zitten vlakbij Vierzon, op de route naar het Zuiden, dus..."

De twee zouden dan in de buurt van de boerderij een huis willen. ,,We kunnen daar rustig over nadenken", aldus Herman, die regelmatig de vraag krijgt: trouwen? Kinderen? ,,Nou, het is niet dat we een datum gepland hebben, maar ooit zouden we wel willen trouwen en kinderen krijgen. Zo'n oldskool-stelletje zijn we wel, ja."

