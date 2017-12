Trouwen op televisie, het kan wel!

Echt een heel groot watje. Patty Christiaanse uit Breda meent het oprecht. Samen met 2,1 miljoen Nederlanders zat ze gisteravond aan de buis gekluisterd om te zien wie Gordon zou kiezen. ,,Ik was echt benieuwd wie hij zou kiezen. Ik heb geboeid alle afleveringen gekeken. En ik ben een heel groot Rogier-fan. Ik sprong een gat in de lucht toen hij afscheid nam van Manuel.”



Dat hij uiteindelijk voor helemaal niemand kiest maakt de Bredase best een beetje boos. ,,Vanaf het begin af aan heeft Gordon eerlijk aangegeven dat hij een nieuw leven wil. Dat hij klaar is voor de volgende stap. Dat hij af wil van zijn drukke leven. Hij wilde niet thuiskomen waar zijn pantoffels al klaar staan, maar wel bij iemand die er voor hem is. Rogier is zo’n fantastische vent en dan zegt hij ‘ik ben niet verliefd’. Waarom doe je dan mee aan zo’n programma? Dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Ik denk dat hij het alleen voor het geld heeft gedaan.”



Ze snapt ook wel dat het lastig is. ,,Ik heb de mazzel dat ik de vent van mijn dromen tegen ben gekomen. De makers van Married at First Sight hebben onwijs goed hun werk gedaan. Ik weet niet hoe dat bij Gordon zijn programma zat. Waren de drie juryleden de enigen die een man voor Gordon uitkozen? Dan kan ik het mij aan de ene kant wel voorstellen dat hij heeft gezegd ik weet niet of dit mijn match is.”



Patty was zelf ook niet op slag verliefd op haar Bram. ,,Maar hij had wel iets wat mij meteen aansprak. Mooie ogen, een lekker kontje. Dat maakte het voor mij wel makkelijker om ermee door te gaan. Ik heb ja gezegd tegen het programma, dus ik heb ook ja gezegd tegen de echtgenoot die zij voor mij uitkozen.”



Nu twee jaar nadat ze in het huwelijksbootje stapten zijn ze nog samen. ,,2018 gaat ons jaar worden. In alles.” Zo gaat het koppel samenwonen. ,,We hebben het heel rustig aan gedaan om elkaar beter te leren kennen. Nu zijn we echt overtuigd dat het for ever and ever is. Het waren twee heel leerzame jaren. Ik ben een stuk rustiger geworden en denk na voordat ik er wat uit floep. Ik stond nogal bekend als flapuit. Het programma heeft ons heel veel liefde gebracht. We krijgen nog steeds vaak de vraag hoe het met ons gaat. Ik kan niks negatiefs verzinnen.”



Patty hoopt voor Gordon dat hij ook de liefde van zijn leven tegen komt. ,,Maar hij moet niet meer aan zo’n programma meedoen, als hij er niet volledig voor wil gaan. Ik heb ook wel respect voor hem dat hij zegt ‘dit is het niet’. Misschien had het na tien afleveringen, in plaats van acht, anders geweest. Ik wens hem alle geluk van de wereld. Ik heb niet voor niets met heel veel plezier gekeken.”