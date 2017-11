Trouwlocatie Gordon blijkt sprookjeskasteel nabij Kaapstad

Gordon heeft gisteren zijn jawoord gegeven op een droomlocatie in Zuid-Afrika. Voor de opnames van zijn trouwshow Gordon Gaat Trouwen werd gekozen voor The Lichtenstein Castle, in de kustplaats Hout Bay, op een steenworp afstand van Kaapstad. Het kasteel beschikt over elf slaapkamers, die elk een eigen verhaal vertellen.

Ondanks dat de trouwlocatie door RTL strikt geheim werd gehouden, was het Gerard Joling die deze week een tipje van de sluier oplichtte. Geer is nauw bij het programma betrokken en stapte afgelopen weekend met Gordon in het vliegtuig. Vanuit het hotelzwembad sprak hij gisterochtend van een 'paleis', maar vandaag wordt duidelijk dat de feestelijke opnames plaatshadden in een kasteel met een prachtig uitzicht over Kaapstad.

Zuid-Afrikaanse reiswebsites roemen The Lichtenstein Castle om zijn romantische sprookjesachtige sfeer, waardoor het kasteel perfect is om een trouwreceptie te verzorgen. In het geval van Gordon werden 72 man aan gasten en crew uitgenodigd om bij zijn jawoord te zijn. Het kasteel biedt ruimte aan 140 genodigden.

Huwelijksnacht

The Lichtenstein Castle telt elf slaapkamers en een zogenoemde executive suite, waar Gordon mogelijk zijn huwelijksnacht doorbracht. Hij had de mogelijkheid met helikopter te arriveren, want zelfs aan een landingsplaats is gedacht. Het kasteel dankt zijn naam aan Schloss Lichtenstein, in het zuiden van Duitsland. The Lichtenstein Castle is daar een replica van. De ontvangsthal ademt luxe met gebeeldhouwde balken, een gewelfd houten plafond en glas-in-loodramen. Er hangen schilderijen, er zijn beeldhouwwerken om te bewonderen en er staat antiek meubilair.

Met wie Gordon in het huwelijksbootje is gestapt, is nog niet bekend. De presentator zal tot 14 december zijn mond moeten houden; dan wordt zijn grootse bruiloft uitgezonden door RTL4. Horeca-ondernemer Rogier, financieel manager Gerben, de Italiaanse steward Manuel, sportschooleigenaar Roy of het Vlaamse medium Maarten is de gelukkige. Kijkers van het programma stemmen massaal voor Rogier, maar Gordon liet zich in dezen helemaal leiden door zijn eigen gevoel. Voor zijn vertrek naar Kaapstad - waar hij een huis bezit - liet hij weten: ,,Afgelopen maanden waren een stormbaan aan emoties met veel onverwerkt verdriet en een hoop oud zeer. Dat heb ik nu eindelijk allemaal achter me kunnen laten en deze week maak ik een keuze uit mijn hart''.

