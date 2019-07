Trump heeft 'heel goed gesprek' over A$AP Rocky

Of A$AP, wiens voorarrest vrijdag werd verlengd, veel heeft aan het telefoontje van de president, is echter de vraag. Trump twitterde dat hij heeft aangegeven zelf garant te willen staan voor A$AP's borgsom zodat de rapper op borgtocht vrij kan komen. Probleem is alleen dat Zweden geen borgtocht kent.



Löfven gaf gisteren voordat hij met Trump aan de lijn hing al aan dat hij weinig voor A$AP kan doen. ,,Ik zal Trump uitleggen dat het Zweedse rechtssysteem onafhankelijk is. In Zweden is iedereen gelijk voor de wet en dat geldt ook voor bezoekers uit andere landen." Wel gaf de minister-president aan het voornemen van Trump om te bellen ‘zeker positief’ te vinden.



Trump is niet van plan A$AP te laten zitten. ,,In de komende 48 uur spreken we elkaar weer", twitterde hij over zijn belletje met Zweden. Op aandringen van onder anderen zijn vrouw Melania, Kim Kardashian en Kanye West mengde Donald zich dit weekeinde persoonlijk in de zaak van A$AP. Die zou betrokken zijn geweest bij de mishandeling van twee mannen in Stockholm. De rapper stelt echter dat hij juist werd lastiggevallen door het duo. Hij zit nog tot zeker 25 juli vast.