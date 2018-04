Trump niet naar begrafenis Barbara Bush, Melania gaat wel

Vlag halfstok

Het is niet uitzonderlijk dat een president de begrafenis van een voormalige first lady mist. De laatste keer dat een zittende president bij de begrafenis van een voormalige first lady was, was in 1962 toen president John F. Kennedy de uitvaart van Eleanor Roosevelt bijwoonde. President Obama was niet bij de begrafenissen van Nancy Reagan in 2016 en Betty Ford in 2011. Michelle Obama en de andere voormalige first ladies Hillary Clinton en Rosalynn Carter waren toen wel aanwezig.