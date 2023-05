Tumor van acteur Jeff Bridges flink geslonken

Bruce Spring­steen 2.0 twee keer in de Arena: ‘Niet langer een levende jukebox’

Bruce Springsteen is inmiddels 73, donderdag treedt hij voor het eerst sinds 2016 weer op in Nederland. Wat is er nog over van zijn handelsmerk: energieke en onvoorspelbare marathonconcerten? ,,Hij hangt niet meer ondersteboven aan de microfoonstandaard.’’