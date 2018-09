Tussenstand Zilveren Televizier-Ster bekend: van Eva tot Linda

Traditiegetrouw wordt ook een prijs in de categorie Presentatrice toegekend. Daarbij gaat de strijd om RTL-coryfee Linda de Mol, voor haar rol in de spelletjesshow Oh, wat een jaar!, Nicolette Kluijver (Expeditie Robinson) en Chantal Janzen (&Chantal). Wendy van Dijk maakt met haar hoofdrol in Moordvrouw en The Voice of Holland dubbel kans. De NPO is ook goed vertegenwoordigd met Eva Jinek (Jinek), Floortje Dessing (Floortje naar het einde van de wereld), Geraldine Kemper (3 op Reis) en Yvon Jaspers (Onze boerderij).