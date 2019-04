Tv-kijkers wanhopig: Finale Luizenmoeder de ultieme cliffhanger

De makers van de succesreeks, onder wie Diederik Ebbinge (Klimop-directeur Anton), hebben recent laten weten dat er zeer waarschijnlijk geen vervolg komt op de reeks. Diederik Ebbinge stopt er in ieder geval mee. ,,Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt”, zei de acteur eerder. Maar trouwe kijkers leggen zich daar in geen geval bij neer, zo blijkt uit een golf reacties op sociale media. Want de slotaflevering Lievelingsjuf van gisteravond bevatte ettelijke open eindjes en plotwendingen die kijkers tot grote wanhoop dreven.

In de finale ging juf Helma niet alleen met pensioen, ze besloot op haar allerlaatste schooldag ook de stoppen met roken. Juf Ank (gespeeld door Ilse Warringa: mede-bedenker van de serie, red.) bleek verwikkeld in een sollicitatieprocedure om over te stappen van de openbare naar een christelijke basisschool. Directeur Anton werd gevraagd om baas te worden van een koepel van basisscholen. Zijn directieplek moest naar Juf Ank maar die bedankte voor de eer en noemde Anton volstrekt ongeschikt voor zijn nieuwe functie.

Andere verwikkelingen: voorzitter van de ouderraad Nancy (Bianca Krijgsman) bood haar excuses aan aan Hannah (Jennifer Hoffman), omdat ze vorige week rond had gebazuind dat concierge Volkert (Henry van Loon) aan Hannah's dochter zou hebben gezeten. De van pedofilie beschuldigde ex-militair Volkert liep vervolgens in blinde paniek weg om niet meer terug te komen. Tot gisteravond: in het allerlaatste shot legt hij in het fietsenhok zijn hand op de schouder van psychologe Hannah die warme gevoelens voor de concierge ontwikkelde. Wat dat betekent? Verklaren ze elkaar de liefde of gaat Volkert met zijn post traumatisch stress syndroom andermaal door het lint? En wat betekent de innige zoen van Anton en Ank?