TV Monument met Han Peekel op eerste kerstdag te zien

Met video 900.000 kijkers zien hoe Noa Vahle lachend schuin grapje over vriend incasseert

Sportverslaggever Noa Vahle is gisteren met een glimlach op haar gezicht haar hotelbed in gedoken. Ze kreeg in het SBS 6-programma De oranjewinter het ene compliment na het andere voorgeschoteld. Een grap over haar vriend Tim zorgde voor een lachsalvo in de studio.

13 december