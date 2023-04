Tv-presentator Jerry Springer op 79-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse tv-presentator Jerry Springer, internationaal bekend van zijn geruchtmakende talkshow die tussen 1991 en 2018 te zien was, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden.

Springer stierf in zijn woning in Chicago na een kort ziekbed, aldus een woordvoerder van de familie. Hij zou enkele maanden geleden de diagnose kanker hebben gekregen, meldt TMZ. ‘Hij is onvervangbaar en dit verlies doet immens veel pijn, maar de herinneringen aan zijn intelligentie, hart en humor leven voort’, schrijft zijn goede vriend Jene Galvin namens de nabestaanden. Hij laat onder anderen dochter Katie (47) achter.

De presentator is vooral bekend van zijn eigen Jerry Springer Show, die hij 27 jaar en bijna 5000 afleveringen lang presenteerde. In het programma, dat ook in Nederland te zien was, ging het er regelmatig wild aan toe en gingen gasten met elkaar op de vuist, terwijl het publiek ‘Jerry, Jerry, Jerry!’ scandeerde.

Het einde van de beschaving

Springer noemde de show zelf ‘entertainment om mee te ontsnappen’, schrijft persbureau AP. Het programma, waarin regelmatig stoelen werd gegooid, veelvuldig scheldwoorden moesten worden weggepiept en naakte lichaamsdelen geblurd, was jarenlang een kijkcijferkanon in Amerika. Op het hoogtepunt ging hij zelfs de veel bravere show van Oprah Winfrey voorbij.

Het programma was een instituut, maar omstreden: critici vonden dat de teloorgang van normen en waarden te gelde werd gemaakt. Niet voor niks noemde Springer zichzelf de ‘circusdirecteur van het einde van de beschaving’ en wenste hij mensen toe dat ze zijn programma vooral nooit nodig mochten hebben. Maar, zei hij ook: televisie ‘laat gewoon zien wat er in de wereld bestaat, het goede, het slechte en het lelijke’.

Geboren in bomkelder

Gerald Norman Springer werd in 1944 geboren in Londen in een metrostation dat dienst deed als bomkelder. Zijn ouders, Duitse Joden, waren tijdens de holocaust naar Engeland gevlucht. Op zijn vijfde verhuisde het gezin naar Amerika, waar Springer na studies politicologie en rechten aan het werk ging in de politiek.

In 1970 probeerde hij in het Congres te komen, zonder succes. Hij kwam nog wel in de gemeenteraad en werd burgemeester in Cincinnati. Hij kwam als reporter bij de lokale tv terecht, waarna hij zijn eigen talkshow kreeg.

