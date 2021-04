Tv-tips voor dit weekend: We Want More, Sterren op het doek en de Oscars

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor zaterdag 24 april en zondag 25 april.

Zaterdag 24 april



Helden van hier: Op interventie

Nieuwe show

Zaterdag: RTL 5 – 20.00 uur



Inspecteurs Dimitri en Jeroen van het overlastteam van politiezone Carma in Belgisch Limburg krijgen de opdracht om een ontsnapte dealer op te pakken. De twee kunnen dat niet alleen: er wordt een speciaal interventieteam opgeroepen. Ondertussen komt er een nieuwe oproep binnen: twee overvallers, gekleed als personages uit de serie La Casa de Papel, hebben een supermarkt overvallen.



De volgende drie afleveringen volgen vanaf 21.00 uur.

We Want More

Laatste aflevering

Zaterdag: SBS6 – 20.15 uur



Vanavond nemen de finalisten het voor de laatste keer tegen elkaar op in hun eigen genres. Samen met een honderdkoppige thuisjury beslissen Ali B, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort, Davina Michelle en André Hazes vervolgens wie de opvolger wordt van Iris en met een cheque van honderdduizend euro naar huis gaat.

Kindig Customs Seizoen 6

Nieuw seizoen

Zaterdag: Discovery – 20.30 uur



David Kindig tovert met zijn team de meest brakke auto’s om tot blinkende parels. In deze eerste aflevering van het zesde seizoen heeft de restauratie van een Chevy uit 1941 nogal wat vertraging opgelopen. Maar met een nieuwe lik verf en een paar meter verse bedrading lijken de problemen opgelost. Toch?

Sterren op het doek

Zaterdag: NPO 2 – 20.35 uur



Na een succesvolle carrière als actrice besluit Hadewych Minis de stap te wagen naar soloshows als zangeres en muzikant. In de Kleine Komedie vertelt ze onder andere over de hechte band met haar moeder. Aan de drie kunstenaars de taak haar op het doek vast te leggen.



1000-lb Sisters

Nieuwe show

Zaterdag: TLC – 21.00 uur



De zussen Amy en Tammy Slaton wogen samen bijna 450 kilo. Om af te vallen besloten de twee elkaar op een maagband te trakteren. Maar uiteindelijk ging alleen Amy onder het mes. Om Tammy te helpen, besluit haar al even omvangrijke broer Chris ook een maagband te installeren. Krijgt hij Tammy wél aan de bleekselderij?

Volledig scherm Amy is vanavond met haar zus Tammy te zien in 1000-lb Sisters op TLC. © TLC

Zondag 25 april



Wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik

Zondag: NPO 1 – 15.30 uur



De laatste voorjaarsklassieker van het jaar staat steevast garant voor een hoop spektakel. Zoals vorig jaar, toen Alaphilippe dacht dat hij de winst in de pocket had, maar op het laatste moment voorbij werd gereden door Roglič. Volgt dit jaar zijn zoete wraak?

TV Show

Nieuwe show

Zondag: NPO 1 – 21.20 uur



Een portret van Amanda Gorman. Deze jonge Amerikaanse wist tijdens de inauguratie van president Biden miljoenen mensen in het hart te raken met haar gedicht The Hill We Climb. En kunstenaar Peter Riezebos heeft in China inmiddels de status van een popster. De weg ernaartoe kende diepe dalen, tot hij de vrouw van zijn leven ontmoette.

Saving Venice

Zondag: National Geographic – 21.30 uur



Venetië is sprookjesachtig, maar hoe lang zal de stad nog bestaan? Verdeeld over 118 eilandjes kan Venetië zich steeds lastiger wapenen tegen het stijgende water. In deze documentaire zoeken wetenschappers naar een oplossing voor dit probleem.

Volledig scherm De documentaire Saving Venice is komende zondag te zien op National Geographic. © NGC

Kings of Pain

Nieuwe show

Zondag: History – 22.20 uur



Hoe verhoudt de pijn van de beet van een zwarte mamba zich eigenlijk tot die van een steek van een schorpioen? Om hier achter te komen laten Cavemen Rob en Adam Thorn zich opnieuw aanknagen door de meest bijtgrage wezens.



Aflevering 2 volgt om 23.15 uur.

Oscars 2021

Liveshow

Zondag: Fox – 2.00 uur



Vannacht wordt het spannend bij de Oscars. Dat is deels te danken aan de lockdown, waardoor de grote Hollywoodproducties in de kast bleven en kleinere producties - die vaak een meer diverse, onbekende cast en crew hebben - meer kansen maken op het filmgoud. Dit jaar zijn van de twintig genomineerde acteurs negen gekleurd en voor meer dan de helft (twaalf!) is dit hun eerste Oscarkans.



