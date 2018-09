Twan Huys en Wendy van Dijk zakken weer in kijkcijferlijst

Dat RTL Late Night in zwaar weer verkeert, is inmiddels geen nieuws meer, maar de talkshow heeft gisteravond weer een dieptepunt bereikt. Twan Huys, die onder meer regisseur Martin Koolhoven aan tafel had, wist niet meer dan 308.000 kijkers te boeien en is daarmee voor het eerst uit de kijkcijfer-top 25 gevallen.



Ook het programma van Wendy van Dijk, This Time Next Year, heeft het zwaar. Waar de eerste aflevering 729.000 nieuwsgierigen trok, keken er gisteravond maar 500.000 mensen.



Op Twitter spraken kijkers van This Time Next Year overigens wel van een bijzondere aflevering. Daarin kwamen de ouders van Shirley aan het woord, die hun dochter verloren nadat ze van een donorlijst voor een nieuw hart was gehaald in verband met een energiestofwisseling. De medicijnen die ze daarvoor nodig had, zouden ervoor zorgen dat ze het nieuwe hart zou afstoten. Kort na de afwijzing blies Shirley haar laatste adem uit in bijzijn van haar vriend en ouders.