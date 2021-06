Twan Huys scoort met interview over omstreden mondkapjesdeal

Het interview van Twan Huys met Sywert van Lienden over zijn omstreden mondkapjesdeal heeft Buitenhof gisteren mooie kijkcijfers bezorgd. Er keken 601.000 kijkers naar het programma, goed voor 45 procent van alle tv-kijkers om twaalf uur ‘s middags.

Van Lienden trok bij Buitenhof (enigszins) het boetekleed aan voor de deal waar hij ruim 9 miljoen euro aan overhield. ,,Ik had van de daken moeten schreeuwen dat er winst gemaakt werd’’, zei hij. Van Lienden stelde dat het geld ‘een maatschappelijke bestemming’ gaat krijgen. Hij had eerder publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou maken om de schaarse mondmaskers in te kopen voor Nederland. Buitenhof trok vorige week 388.000 kijkers.

Kort voor 14.00 uur schakelden 1,2 miljoen mensen in voor de registratie van de Formule 1 in Azerbeidzjan op Ziggo Sport. Max Verstappen lag tijdens de Grand Prix lange tijd eerste, voordat een paar ronden voor de finish zijn achterband klapte, waardoor hij uitviel. Uiteindelijk zagen de kijkers zijn teamgenoot Sergio Pérez van Red Bull de race in Bakoe na een korte onderbreking winnen.

In de vroege avond werd de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal in aanloop naar het EK voetbal bekeken door ruim 1,6 miljoen mensen. Het oefenpotje tussen Oranje en Georgië eindigde in een 3-0-zege voor Nederland.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de dag met iets meer dan twee miljoen kijkers. Tussen Kunst en Kitsch viel op NPO 1 met een fractie minder kijkers dan de Formule 1 net buiten de top drie. De finale van het EK voetbal onder 21 tussen Duitsland en Portugal (1-0) werd door 379.000 mensen op NPO 3 gezien.

