Twee nieuwe verdachten aangehouden in supermarktincident Glennis Grace

De verdachten werden op dinsdag en woensdag aangehouden en zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld door de officier van justitie. Ze blijven nog wel verdachten van openlijke geweldpleging tegen en ‘mishandeling met voorbedachte rade in vereniging’ van supermarktmedewerkers. Ook hebben de verdachten een zogeheten gedragsaanwijzing opgelegd gekregen van de officier van justitie. Dit houdt in dat zij niet in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat of in de omgeving mogen komen. Ook mogen zij geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.