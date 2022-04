Twee sterren voor Marvels Morbius: Een fletse vampier in een zielloze actiefilm

Jared Leto kwam kilo’s aan voor Chapter 27, hongerde zichzelf uit voor Requiem for a Dream en won een Oscar als transvrouw in Dallas Buyers Club. Leto gaat ver om samen te vallen met zijn personage. Voor zijn tweede comicbookrol – Leto speelde Joker in Suicide Squad (2016) - liep hij lange tijd met krukken rond op de set, zelfs als hij naar het toilet moest. Dit kostte steeds zo veel tijd dat hem werd gesmeekt of hij alsjeblieft ook in een rolstoel kon worden rondgeduwd. Dat is inderdaad bevlogen en arbeidsintensief. Maar de aanvankelijk fysiek beperkte biochemicus Michael Morbius blijft als personage in dit scenario gewoon te flets.