Twee sterren voor The 355: Topactrices mislukken als actieheldinnen

Video Band tussen The Streamers steeds sterker: ‘Dit gaat verder dan beetje lol maken’

Ze maken samen muziek en een heleboel plezier, maar The Streamers zijn een jaar na hun oprichting meer dan zomaar een gelegenheidsband. De leden helpen elkaar verder. ,,Als dit een voetbalteam was, stonden we stijf bovenaan in de eredivisie.’’

8 maart