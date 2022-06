Twee Zomers is een gemiste kans om fout groepsgedrag aan te kaarten

In Vlaanderen ontstond onlangs enige ophef over de thrillerserie Twee Zomers . Het betreft de afwikkeling van een groepsverkrachting die de opmaat vormt tot het uiteenvallen van een hecht vriendenclubje dat dertig jaar nadien met een pijnlijke jeugdmisdaad wordt geconfronteerd.

Ook de gemakkelijke uitweg - de hoofddader komt kort na de verkrachting bij een brand om het leven – is niet sterk. Het hart van de reeks bestaat uit de reacties op de oude beelden van de overige medeplichtigen die hun carrières in gevaar zien komen.

Geen hoogvlieger

In zes delen wordt op het afgelegen eiland waar het gezelschap plus vrouwen en vriendinnen verblijft uitputtend nagekaart over de schuldvraag. De betrokkenen wringen zich in allerlei bochten om hun aandeel te minimaliseren. Een van hen beweert zelfs dat het gedrogeerde slachtoffer er zelf om had gevraagd. Het zijn de klassieke ontkenningen van dit type daders.