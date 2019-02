Tweede deel Superjuffie in de maak

Chantal Janzen viert 40ste verjaardag: ‘Alles waar ik van droomde, is uitgekomen’

10:06 Presentatrice/ actrice en zakenvrouw Chantal Janzen viert op deze zonnige dag haar 40ste verjaardag. Het feestelijke feit zorgt ervoor dat ze extra dankbaar is voor wat ze in haar leven mocht bereiken. De blondine met zelfspot wordt via sociale media overladen met felicitaties.