Tweede fout in Game of Thrones: flesje water gespot in slotaflevering

Fans zagen gisteren twee keer een waterflesje in de laatste aflevering. Eerst stond het achter de voet van het personage Samwell Tarly en later werd ook in de buurt van Ser Davos een flesje gespot. De koffiebeker die twee weken geleden in Game of Thrones zat, werd later door de makers verwijderd. Of de flesjes ook gaan verdwijnen, is nog niet bekend.



Aan de populaire HBO-serie kwam gisteravond na acht seizoenen in de Verenigde Staten een einde. Het laatste seizoen is in Nederland sinds maandag te zien bij Ziggo.



Fans van Game of Thrones zijn echter niet tevreden met het verloop van het achtste en tevens laatste seizoen. Vorige week werd er zelfs een petitie gestart waarin ze de makers oproepen het seizoen te herschrijven en opnieuw op te nemen. Inmiddels kan de petitie rekenen op ruim 1,2 miljoen handtekeningen.