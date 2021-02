Tweede seizoen van Fate: The Winx Saga op komst

Fate: The Winx Saga verscheen onlangs op Netflix en is gebaseerd op de animatieserie die vanaf 2004 op televisie te zien was. De vernieuwde reallifeserie is echter meer gebaseerd op young adults ‘die wel tegen een stootje kunnen’, zo valt te lezen in een recensie op deze site.



Hoewel eerder nog niet bevestigd was dat er een tweede seizoen zou komen, maakte Netflix vandaag een einde aan al die onduidelijkheid. ‘Het lot heeft bepaald! Seizoen 2 van Fate: The Winx Saga komt eraan’, valt er te lezen in de aankondiging. ‘En je weet maar nooit wie er volgend semester in de magische schoolbanken van Alfea verschijnt…’



Wanneer het tweede seizoen verschijnt is vooralsnog niet bekend. Fans zijn in ieder geval in hun nopjes met het nieuws. ‘Yes!’ en ‘Echt een leuke serie, kan niet wachten’, is een greep uit de reacties.