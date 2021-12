Tweede seizoen van The Witcher is stukken beter

Onbekend werk van componist Louis Andriessen gevonden

Er is een compositie teruggevonden van Louis Andriessen, die hij maakte toen hij 19 was. Er stond een andere naam bij, Elmo Carter. Andriessen geldt nog steeds als zeer invloedrijk componist en verwierf faam in binnen- en buitenland. Zijn dood afgelopen zomer was wereldnieuws.

27 december