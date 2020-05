Tweede seizoen voor hitprogramma Lego Masters

De show, een coproductie met de Vlaamse zender VTM waarin duo’s blokjeskunstenaars het tegen elkaar opnemen, is al vanaf de start van het programma een hit. De eerste aflevering trapte af met maar liefst 1,6 miljoen kijkers en ook de daaropvolgende afleveringen scoorden hoge kijkcijfers. Dat RTL een tweede seizoen van Lego Masters gaat maken, is dus niet zo gek.



Het programma is nog niet afgelopen: na acht afleveringen weten we wie zich mag bekronen met de titel Lego Masters. Dat duo sleept tevens een bedrag van 25.000 euro in de wacht én mag een bezoek brengen aan het walhalla voor de deelnemers: Legoland Billund in Denemarken.



Wanneer het tweede seizoen van start gaat is overigens nog niet bekend. Wel kunnen fanatieke lego-bouwers zich alvast opgeven voor de nieuwe reeks.