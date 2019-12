Tweeling Mariah Carey in nieuwe clip All I Want For Christmas Is You

videoMariah Carey heeft haar iconische kersthit All I Want For Christmas Is You na 25 jaar voorzien van een nieuwe videoclip. Daarin is een bijzondere rol weggelegd voor kindactrice Mykal-Michelle Harris en Mariah's 8-jarige tweeling Moroccan Scott en Monroe.

Uiteraard is Mariah ook van de partij: in een rood kerstpak zingt ze haar klassieker als Harris door de etalageruit van een speelgoedzaak stapt. Het meisje komt daarna terecht in een magisch winterwonderland. Voor de gelegenheid studeerden Maroccan (die is vernoemd naar de Marokkaans getinte kamer waar Mariah's toenmalige man Nick Cannon haar ten huwelijk vroeg) en Monroe (naar Marilyn Monroe) dansjes in.

De video komt in de week waarin All I Want For Christmas Is You voor het eerst de Amerikaanse Billboard Hot 100 aanvoert. Van Mariah's album Merry Christmas kwam vorige maand al een deluxe editie uit vanwege het 25-jarig bestaan van de plaat. Hierop staan nog niet eerder uitgebrachte kerstliedjes, waaronder een duet met John Legend.

All I Want For Christmas Is You, die vorig jaar wereldwijd streamingrecords verbrak, is dit jaar bovendien voor het eerst op cassette en vinyl beschikbaar.

© YouTube

Moroccan in actie © YouTube

Michelle Harris © YouTube