Twitter leeft ludiek mee met geblesseerde regisseur Koolhoven

Koolhoven deed op Twitter in beeld en woord met veel zelfspot verslag van zijn pijnlijke ziekenhuisbezoek. ,,Up yours," plaatste hij als tekst bij een röntgenfoto van zijn opgestoken middelvinger. Dit leidde tot een stormvloed aan steunbetuigingen op het sociale medium. De regisseur kreeg de afgelopen twee dagen honderden reacties van mensen die hem sterkte en beterschap wensen. Onder meer Georgina Verbaan, Loek Peters, Daniel Lohues en Nico Dijkshoorn probeerden de succesvolle filmmaker een hart onder de riem te steken.



,,Schat, vraag betere pijnstillers," adviseert columnist Stella Bergsman. ,,Zo voelt het om een Koolhoven-personage te zijn, vrees ik #methodwriting," grapt filmproducent en oud-Filmacademie-genoot Robin Peeters. ,,You should have seen the other guy," relativeert Job ter Burg, de vaste editor van Koolhoven.

De regisseur moet vanwege de blessure drie weken met zijn vinger in een spalk lopen.