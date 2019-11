Twitteraars gaan los over eisenlijst voor vrijwilligers songfestival: ‘Moderne slavernij’

De organisatie zoekt vrijwilligers die de deelnemende delegaties tijdens hun verblijf in Rotterdam begeleiden. De eisen zijn onder meer: proactiviteit, naast Nederlands ook Engels en het liefst nóg een taal spreken, fulltime beschikbaarheid voor 2,5 week. Maar wat de Twitteraars vooral verbaast is dat er geen vergoeding is voor de reis- en verblijfskosten. De vrijwilliger wordt geacht zelf de reiskosten van en naar Rotterdam te betalen of zelf een verblijfplaats te regelen (en te betalen).

‘Wel een miljoenenbudget en één van de belangrijkste dingen moeten gratis door vrijwilligers gedaan worden. Organisatie, schaam je’, schrijft een twitteraar. ‘Moderne slavernij waar weinig muziek inzit’, sneert een ander.

Animo

,,Het is heel gebruikelijk dat een groot evenement als het Eurovisiesongfestival gebruik maakt van vrijwilligers’’, zei een woordvoerder van NPO eerder hierover. ,,Bij de Olympische Spelen in Tokio werd gebruikgemaakt van 80.000 vrijwilligers. Het is een unieke ervaring waar fans voor in de rij staan.’’ Het afgelopen etmaal was er al veel animo voor de oproep, al worden er door de NPO nog geen concrete aantallen genoemd.