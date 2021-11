Tygo Gernandt en Najib Amhali te zien in Bon Bini Holland 3

Het nieuwe deel in de succesvolle reeks over zwendelaar Robertico (Asporaat) is met ingang van 9 december te zien. De film werd opgenomen in New York, op Curaçao en in Duitsland en Nederland. Naar verluidt twijfelde Asporaat om de film uit te brengen zolang de coronapas nodig is om de bioscoop binnen te mogen. Hij is toch overstag. ‘Sinds de uitbraak zijn we de betekenis van de uitspraak: ‘Waar een deur dicht gaat, gaat altijd een nieuwe deur weer open’ echt gaan begrijpen. Iedereen is er altijd in blijven geloven, vooral omdat we weten wat onze films voor mensen kan betekenen en wat hebben wij nu meer dan ooit positiviteit nodig', schrijft de cabaretier op Instagram.