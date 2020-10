Tygo Gernandt is een vampier en Diederik Gommers mist hockeyen

Aap uit The Masked Singer blijkt een bekende influencer

29 oktober De makers van het populaire RTL 4-programma The Masked Singer hebben nieuwe informatie vrijgegeven over de Aap, achter wie een nog altijd onbekende bekende Nederlander schuilgaat. Interessant weetje voor de fans is dat het vrolijke dier meer dan 1 miljoen volgers op sociale media heeft. De Aap is dus een bekende influencer.