Typhoon stelt allerminst teleur

Populaire K-popboyband BTS verwikkeld in politiek spel: Chinese fans zijn razend

28 oktober De Koreaanse boyband BTS is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de American Music Awards. Hun YouTube-muziekvideo’s breken alle records en hun management Big Hit Entertainment is zelfs sinds kort op de aandelenbeurs van Seoel te vinden. Wereldwijd geniet BTS enorme populariteit, ook in China. Maar enkele uitspraken van de boyband zijn bij hun Chinese fans flink in het verkeerde keelgat geschoten.