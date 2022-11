U2-drummer acht kans op tournee in 2023 klein vanwege operatie

Met video Eerste hit van U2 werd 40 jaar geleden geboren in Hattem: ‘Zo trots als een aap’

In wat nu een speelparadijs voor kinderen is, werd exact veertig jaar geleden de eerste Nederlandse hitsingle van U2 vereeuwigd (I Will Follow). Zalencomplex ’t Heem in Hattem bood een podium aan Veronica’s Countdown Café, dat liveopnames maakte voor radio en tv. Ongeveer vijfhonderd bezoekers waren getuige van een legendarisch optreden, waarmee de Ierse band in Nederland doorbrak. Niet lang daarna volgde Europa en de rest van de wereld. ,,In Hattem viel alles op de goede plek.’’

14 mei