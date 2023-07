UB40 komt na Ahoy ook naar Ziggo Dome

Op 1 december dit jaar viert de band ‘45 years of UB40' in Rotterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar. De kaarten voor Amsterdam gaan komende maandag in de verkoop. UB40 werd in 1978 opgericht. De naam staat voor Unemployment Benefit Form 40, het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Na het eerste album Signing Off (1980) konden de bandleden zich permanent uitschrijven bij de plaatselijke UWV. De band scoorde hits met nummers als Kingston Town, (I Can’t Help) Falling in Love With You en Red, Red Wine.