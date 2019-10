UEFA strikt Martin Garrix voor tune EK voetbal

De aankondiging volgde na zijn all ages-show vanavond in de Amsterdamse RAI tijdens Amsterdam Dance Event. Het EK voetbal wordt volgend jaar in twaalf verschillende landen afgewerkt, waaronder in Nederland (Amsterdam), Duitsland (München), Spanje (Bilbao), Denemarken (Kopenhagen) en Hongarije (Boedapest). Garrix zal optreden tijdens de openingswedstrijd op 12 juni in Rome. De finale wordt een maand later gehouden in Londen op 12 juli.



Martin Garrix is niet de eerste DJ die wordt gestrikt voor een groot sportevenement. In 2004 was DJ Tiësto de eerste die de openingsceremonie van de Olympische Spelen (Athene) muzikaal begeleidde. Drie later verzorgde Armin van Buuren het themanummer van het EK voetbal onder 21 jaar in eigen land. De Franse DJ/producer David Guetta verzorgde de track voor Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk, samen met de Zweedse zangeres Zara Larsson.